Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Körperverletzungen im Innenstadtbereich

Speyer (ots)

Am Freitagabend erlangte die Polizei Speyer Kenntnis über zwei Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet. In einem Restaurant am Rhein kam es gegen 17:50 Uhr zwischen drei Frauen, welche in einem flüchtigen Bekanntschaftsverhältnis zueinander stehen, zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Der Streit der Damen im Alter von 43, 45 und 47 Jahren gipfelte schlussendlich darin, dass ein Fahrrad gegen eine der Beteiligten geworfen und Beleidigungen ausgesprochen wurden. Eine der Frauen wurde hierbei leicht verletzt. Die 47-jährige Frau, welche das Fahrrad warf, erhielt abschließend einen Platzverweis. Auf der Frühjahrsmesse kam es an einem Fahrgeschäft gegen 20:00 Uhr ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mitarbeiter des Fahrgeschäfts wurde von einer größeren männlichen Personengruppe mit Schlägen und Tritten gegen den gesamten Körper angegriffen, nachdem dieser einen Fahrgast aus Sicherheitsgründen unter dem Fahrgestell herausgezogen hat. Einer der Täter kletterte zuvor unter die Absperrung, um seinen verlorenen Kopfhörer zu suchen. Der 32-jährige Geschädigte wurde anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen, welche die Tat auf der Messe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

