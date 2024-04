POL-PDLU: Frankenthal - Erneute Flut von Schockanrufen

Otterstadt (ots) - Am Donnerstag, kurz vor 20 Uhr fuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer hinter einem unbeteiligten Traktor in der Mannheimer Straße. An der Einmündung zur Straße Zum Schmalen Behl bog der PKW-Fahrer nach links ab, hierbei übersah er eine entgegenkommende, 25-jährige Radfahrerin, die gerade am Traktor vorbeifuhr. Die Radfahrerin stieß mit dem PKW zusammen, stürzte und verletzte sich leicht an den Beinen ...

