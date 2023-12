Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeieinsatz in häuslichem Umfeld

Lirstal (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es in der Vulkaneifelgemeinde Lirsfeld zu einem Streit im häuslichen Bereich. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Polizei ist noch im Einsatz und kann eine Gefahr für Unbeteiligte sicher ausschließen. Die Hintergründe des Streits sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Es wird ergebnisoffen in alle Richtungen ermittelt. Es wird zeitnah nachberichtet. Bis dahin bitten wir, von weiteren Presseanfragen abzusehen.

