Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberische Erpressung unter Heranwachsenden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitag, den 12.04.2024 kam es gegen 19:40 Uhr im Bereich des Fügenparks in Bobenheim-Roxheim zu einer räuberischen Erpressung unter mehreren Heranwachsenden. Demnach kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf die beiden 12-jährigen Geschädigten durch die drei, zunächst unbekannten, Täter am Weitergehen gehindert und gewaltsam zur Herausgabe von Bargeld und Lebensmitteln im Wert von ca. zehn Euro gebracht wurden. Verletzt wurde hierbei niemand. Einer der Täter, ein 14-jähriger aus Frankenthal, konnte im Nachgang ermittelt werden. Zu den beiden noch unbekannten Tätern laufen die weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell