Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hochwertige Fahrräder entwendet

Zwei hochwertige Fahrräder haben Unbekannte am Dienstag und am Mittwoch am Marienplatz und in der Marktstraße entwendet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen die Unbekannten ein Mountainbike des Herstellers Specialized, das am Marienplatz angeschlossen war. Am Mittwoch durchtrennten die Täter zwischen 21 Uhr und Mitternacht das Kettenschloss eines silbernen Pedelecs des Herstellers Conway in der Marktstraße und entwendeten das Fahrrad. Beide Fahrräder hatten einen Wert von jeweils rund 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Personen, denen in dem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Busfahrer muss bremsen - Fahrgast verletzt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 61-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Schmalegger Straße einen Linienbusfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen hat. Dabei stürzte ein Fahrgast im Linienbus und verletzte sich leicht. Der 61-Jährige öffnete an seinem geparkten Wagen die Fahrertür, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete der gleichaltrige Busfahrer eine Vollbremsung ein. Dadurch wurde ein 18 Jahre alter Fahrgast mit dem Kopf gegen ein Kartenlesegerät geschleudert. Obwohl der Busfahrer den 61-Jährigen darauf hinwies, dass er zur Unfallaufnahme auf die Polizei warten müsse, gab dieser Gas und fuhr weg. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 61-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln. Der 18-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht, an den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Ravensburg

Metallstange beschädigt Fahrzeuge - Polizei ermittelt

Auf der B 30 zwischen Ravensburg-Süd und der Abzweigung "Karrer" hat ein bislang unbekannter Lkw-Lenker am Dienstag kurz nach 16 Uhr eine Metallstange verloren. Die Gerüstbaustange mit etwa einem Meter Länge fiel auf die Fahrbahn direkt vor den Nissan einer 23-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte. Durch das Überfahren entstand an ihrem Wagen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Stange wurde in der Folge aufgewirbelt und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite einer 38-jährigen Skoda-Fahrerin. Am Skoda entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Weitere Geschädigte und Personen, die Hinweise auf den weißen Lkw mit offener Ladefläche, mutmaßlich eines Gerüstbauers, geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Baienfurt

Unfall beim Ausparken - Fahrer flüchtet

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Baindter Straße einen VW Golf GTI touchiert hat. Mutmaßlich beim Ausparken prallte der Unbekannte gegen die hintere rechte Stoßstange des VW und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Unbekannter entwendet hochwertige Uhr

Einen unachtsamen Moment ausgenutzt hat ein unbekannter Dieb, der am Sonntag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr eine Breitling entwendet hat. Der 53 Jahre alter Besitzer der Uhr hatte diese kurzzeitig neben dem Arm-Kneippbecken an der Wassertretstelle "Krumhalde" im Kurpark bei der Therme abgelegt. Wenig später war die Uhr verschwunden. Personen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Breitling Navitimer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Isny

Pedale verwechselt - ein Verletzter

Weil eine 45-jährige Toyota-Fahrerin eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist es am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Obertorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Frau wollte von der Oberen Stadtmauer in die Obertorstraße einbiegen, übersah dabei zunächst einen 62-Jährigen mit seinem Krankenfahrstuhl und wollte bremsen. Stattdessen gab sie Gas und prallte mit dem 62-Jährigen zusammen. Dieser wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen Dacia zerkratzt, der in der Straße "In den Wiesen" abgestellt war. Der Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter.

