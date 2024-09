PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung von 14.10 Uhr "Gesundheitliche Probleme - Mann verstirbt nach Unfall"

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Hochwertige Fahrräder entwendet Zwei hochwertige Fahrräder haben Unbekannte am Dienstag und am Mittwoch am Marienplatz und in der Marktstraße entwendet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen die Unbekannten ein Mountainbike des Herstellers Specialized, das am Marienplatz angeschlossen war. Am Mittwoch durchtrennten die Täter zwischen 21 Uhr und Mitternacht das ...

mehr