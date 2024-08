Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Schwangere Frau ins Krankenhaus verbracht

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.08.), um 15:30 Uhr, ist es an der Kreuzung Beerenstraße / Friesenstraße in Oberhausen-Buschhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden; darunter auch eine Schwangere. Wahrscheinlich aufgrund eines Vorfahrtverstoßes prallten hier ein Opel Corsa und ein Kia Proceed zusammen. Insgesamt wurden drei Personen durch den Zusammenprall leicht verletzt; eine schwangere Frau (Beifahrerin) wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Unfallaufnahme-Maßnahmen (inkl. dem Monobild-Verfahren) kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die beteiligten Fahrzeuge, mit ausgelösten Airbags, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzten die eingesetzten Polizisten auf etwa 65.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell