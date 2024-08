POL-PPRP: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen-Maudach (ots) - Am späten Samstagabend, den 14.08.2024, gegen 23:00 Uhr, wurde ein in der Von-Sturmfeder-Straße in Ludwigshafen-Maudach parkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstanden Beschädigungen am Außenspiegel im Wert von ca. 100EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle i. A. Andreas Fingerle, PvD Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

