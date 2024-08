Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Am späten Samstagabend, den 14.08.2024, gegen 23:00 Uhr, wurde ein in der Von-Sturmfeder-Straße in Ludwigshafen-Maudach parkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstanden Beschädigungen am Außenspiegel im Wert von ca. 100EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell