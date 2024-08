POL-PPRP: Säugling von Hund verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend verletzten sich zwei Fahrradfahrer bei einem Unfall im Mutterstädter Weg. Ein 42-jähriger Radfahrer missachtete an einem Feldweg die Vorfahrt eines 56-jährigen Radfahrers. Beide stürzten durch den Zusammenstoß und verletzten sich leicht. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

