POL-PPRP: Ohne Führerschein und Versicherung, aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.08.2024, 8 Uhr, bis zum 22.08.2024, 18 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Rottstraße ein. Aus dem Keller wurden ein Fahrrad und ein Fernseher gestohlen. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Rottstraße gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der ...

mehr