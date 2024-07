POL-PDNW: Einbruch in Baustelle

Haßloch (ots) - Unbekannte zerstachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwochen (23./24. Juli) mehrere Reifen in der Frühlingstraße in Haßloch. An einem schwarzen Renault war es ein Hinterreifen, wenige Meter weiter ein schwarzer Seat, dessen beide rechten Reifen platt gestochen wurden. In der Frühlingstraße und Umgebung kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Sachbeschädigungen an Autos. Zeugen, die ...

mehr