Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlener E-Scooter bei Kontrolle sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte kontrollierten am Donnerstagnachmittag (22.08.2024, gegen 17:30 Uhr) einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Mundenheimer Straße. Bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer konnten die Beamten feststellen, dass der Roller im letzten Jahr in Mutterstadt gestohlen wurde. Der Elektrotretroller wurde sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Da der 20-Jährige ein anderes Versicherungskennzeichen an dem Roller angebracht hatte, muss er sich nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell