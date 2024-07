Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Fahrzeug prallt gegen Obstbaum und gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (31.07.2024) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg um 16:00 Uhr mitgeteilt, dass ein Fahrzeug von Höpfigheim kommend auf der Heilbronner Straße (K1690) am Ortseingang Murr in einen Vorgarten eines Grundstücks gefahren sei. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 40-jährige Fahrer eines VW die K1690 von Höpfigheim in Richtung Murr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine aus einem Zaun bzw. Hecke bestehende Grundstücksabgrenzung und prallte frontal gegen einen Baum. Im Zuge des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Glücklicherweise konnte der Fahrer den Pkw eigenständig und rechtzeitig verlassen. Durch den Aufprall zog sich der Lenker schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Versorgung wurde der 40-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf 5.000 Euro geschätzt. Eine Sperrung der K1609 war nicht erforderlich. Die Bergung des Pkw ist für die Abendstunden vorgesehen. Es ergaben sich während der Verkehrsunfallaufnahme keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Vor Ort befanden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

