POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: Betrügerin in Haft

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-Jährige befindet sich seit Samstag (27.07.2024) in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht steht, einen 76 Jahre alten Herrenberger um mehrere Tausend Euro betrogen zu haben.

Der Senior hatte bereits seit mehreren Tagen Anrufe der jungen Betrügerin erhalten, die sich zunächst als Angehörige ausgegeben haben soll. Im weiteren Verlauf soll sie den Geschädigten zunehmend unter Druck gesetzt haben, indem sie ihm erklärt haben soll, sie sei sein Schutzengel und beschütze ihn vor dem Bösen. Sollten ihre Dienstleistungen nicht bezahlt werden, würden dem 76-Jährigen schlimme Dinge zustoßen.

Der Senior begab sich zwischen dem 07.06.2024 und dem 25.07.2024 mindestens vier Mal in eine Bankfiliale in Herrenberg und hob dort drei- bis niedrige vierstellige Bargeldbeträge ab, die er anschließend der unbekannten Tatverdächtigen übergeben haben soll.

Als der 76-Jährige am Freitagnachmittag (26.07.2024) Uhr abermals bei der Bank erschien, verständigte eine aufmerksame Mitarbeiterin die Polizei. Zivil gekleideten Polizeibeamten gelang es dann, dem Senior zu folgen, der sich erneut mit der unbekannten tatverdächtigen Frau traf und gemeinsam mit ihr weiterging. Die Tatverdächtige konnte schließlich vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die 18-Jährige am Samstag einem Haftrichter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, setzte diesen in Vollzug und wies die junge Frau mit österreichischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen, die Angaben zu einer Geldübergabe am Donnerstag (25.07.2024) machen können. Diese fand gegen 11.25 Uhr gegenüber einer Apotheke in der Hindenburgstraße statt. Ebenso werden Personen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die eventuell ähnliche Anrufe wie der 76-Jährige erhalten haben. Für Hinweise stehen die Tel. 07032 2708-0 oder die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

