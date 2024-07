Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Seniorin von Weinflasche getroffen und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagabend eine leere Weinflasche in einen Garten warf und eine Seniorin damit verletzte. Diese befand sich gegen 19.00 Uhr in ihrem Garten, der zu einem Wohngebäude in der Hauptstraße im Bereich eines Juweliergeschäfts gehört. Der Garten grenzt an das sogenannte Hexenwegle an. Die Flasche traf den Arm und die Hand der über 80 Jahre alten Frau. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Flasche dürfte bereits einige Zeit im Freien gelegen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

