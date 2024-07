Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Geschädigter von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 69 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war am Dienstag (30.07.2024) gegen 11.45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung München unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart wechselte sie vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah sie mutmaßlich eine weißen Pkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und touchierte diesen. Während die 69-Jährige auf der Sperrfläche stoppte, fuhr der Lenker oder die Lenkerin des weißen Pkws weiter. An dem Mercedes der 69-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall, insbesondere zu dem weißen Pkw, machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

