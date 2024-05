Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Pflegeheim

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag gelangte ein noch unbekannter Täter gewaltsam in ein Pflegeheim im Herzogsweg. Dort machte er sich an einem Wertgelass zu schaffen, konnte dieses aber nicht öffnen. Entwendet wurde nichts, so dass nur Sachschaden entstand. Zeugenhinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0120807/2024 entgegen. (av)

