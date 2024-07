Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte

Hagenow/Ludwigslust/Parchim (ots)

Durch drei tätliche Angriffe wurden am vergangenen Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim 2 Polizisten verletzt, einer davon schwer.

Bereits am Freitagabend meldeten Zeugen der Polizei in Hagenow einen Mann, der pöbeln und provozierend durch die Hagenower Innenstadt läuft. Der einschlägig bekannte 33-jährige Pole wurde durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen, nachdem er auch in deren Anwesenheit weitere Straftaten angekündigte. Dabei leistete der Beschuldigte Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht (Schürfwunden). Eine Atemalkoholmessung beim 33-Jährigen ergab einen Wert von fast 2 Promille.

In der Nacht zu Sonntag unterstützten Beamte in Ludwigslust den Rettungsdienst bei der Verbringung einer psychisch auffälligen Person ins Krankenhaus nach Schwerin. In der dortigen Notaufnahme wurde der 34-jährige Deutsche zunehmend aggressiver und skandierte rassistische Parolen. Bei der folgenden Gewahrsamnahme biss der Beschuldigte einen Polizeibeamten zwei Mal in Unterarm und Hand, weshalb der Polizist zur Wundversorgung stationär aufgenommen und operiert werden musste. Die Atemalkoholmessung beim 34-Jährigen ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Ein weiterer Angriff ereignete sich am Sonntagnachmittag in Parchim. Während der Verkehrsregulierung nach einem Unfall auf der Kreuzung Ziegeleiweg / Südring ging ein 33-jähriger Deutscher zunehmend aggressiv auf die eingesetzten Polizisten zu und beschwerte sich über die Verkehrsmaßnahmen. Dabei beleidigte er eine Polizistin mehrfach mit teils vulgären Ausdrücken und schubste einen Beamten. Erst nach Androhung einer Gewahrsamnahme kam der Beschuldigte einem ausgesprochenen Platzverweis nach und entfernte sich von der Kreuzung. Gegen alle Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

