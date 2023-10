Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Endschütz

Greiz (ots)

Endschütz: Am heutigen Tag (09.10.2023) begutachteten Ermittler der Kriminalpolizei Gera den eigentlichen Brandort im Rittergut Endschütz. Im Ergebnis konnte Brandstiftung als Brandursache ermittelt werden. Zeugen, welche daher Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera (Bezugsnummer 0262425/2023) zu melden. (RK)

1.Pressemeldung zum Brandgeschehen im Rittergut Endschütz

Endschütz: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Samstagnachmittag (07.10.2023) nach Endschütz aus, nachdem kurz nach 16:00 Uhr ein Brand im dortigen Rittergut gemeldet wurde. Unverzüglich nach Eintreffen der Rettungskräfte begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Das Feuer brach hierbei in einer Scheune aus, in welcher sich das örtliche Heimatmuseum befand. Zudem wurden Nebenräume und der Dachstuhl der Scheune durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden im mindestens 5-stelligen Bereich und eine Brandwache war notwendig. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zudem eine Warnmeldung herausgegeben. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Warum es letzten Endes zum Brandausbruch kam ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell