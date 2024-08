POL-PPRP: Ludwigshafen (Süd) - Einbruch in Fahrzeug

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am 22.08.2024 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Wredestraße durch eine unbekannte Person stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Wredestraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 ...

