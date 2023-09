POL-OF: Blitzermeldung:

Offenbach (ots) - (lei) Bei einem Verkehrsunfall am Hanauer Kreuz ist am Mittwochabend ein 42 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann aus Rheinland-Pfalz befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem VW aus Richtung Hanau-Hafen kommend die Verbindung von der Bundesstraße 43a zur Autobahn 66 in Richtung Frankfurt, als er in einer Rechtskurve der Ausfahrtsspur ...

