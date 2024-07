Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Lennestadt (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (28. Juni, 19:30 Uhr) bis Montag (1. Juli, 7 Uhr) hat sich ein Einbruchsversuch in den Kindergarten St. Marien "An der Schmiede" in Altenhundem ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten zwei Türen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Räume einzudringen. An dem Gebäude entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

