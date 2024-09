Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Kette attackiert - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 16.40 Uhr auf dem Radweg der Friedrichstraße zwischen Eckenerstraße und Bahnhof ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Angaben eines 22-Jährigen zufolge soll ein unbekannter Radfahrer zunächst eine Seniorin gestreift haben und danach weitergefahren sein. Der 22-Jährige habe den Unbekannten daraufhin angeschrien, woraufhin dieser drehte und es zu einem handfesten Streit kam. Der Radler suchte zunächst das Weite und kam kurz darauf zurück, um den jungen Mann zu treten und mit einem Faltschloss zu schlagen. Bei dem folgenden Gerangel soll der 22-Jährige von weiteren hinzugekommenen Personen attackiert worden sein. Der Tatverdächtige wird als 35 bis 40 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeanshose. Zudem trug er ein schwarzes Armband und eine rechteckige Smartwatch. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Hinweise zur Auseinandersetzung und den beteiligten Angreifern nimmt der Polizeiposten-Friedrichshafen-Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Eher leichte Verletzungen hat sich ein 77 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Raderacher Straße gestürzt ist. Der Mann war aus Schnetzenhausen kommend in Richtung Raderach unterwegs und musste dort offenbar stärker abbremsen. In der Folge kam er alleinbeteiligt zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Es musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten wurde auch die örtliche Feuerwehr hinzugezogen.

Langenargen

Unfall im Kreuzungsbereich fordert Sachschaden

Insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 9.30 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Eisenbahnstraße mit der Oberdorfer Straße. Sowohl ein 20 Jahre alter VW-Fahrer also auch eine 84-jährige Fiat-Lenkerin fuhren in den Kreuzungsbereich ein und kollidierten wuchtig miteinander. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Auto zerkratzt

Offenbar mutwillig zerkratzt hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr einen Pkw, der auf einem Parkplatz in der Eichenstraße abgestellt war. Der Täter ritzte den Lack an der Fahrertüre und am vorderen Kotflügel ein und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Owingen

Auto zerkratzt

Mehrere Kratzer hat ein unbekannter Vandale am Dienstag zwischen 20.40 Uhr und Mitternacht in den Lack eines BMW geritzt, der in einer Parkbucht in der Prielstraße geparkt stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zu der offenbar mutwilligen Tat nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Zustellerfahrzeug gestreift und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Beim Vorbeifahren gestreift hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein Zustellerfahrzeug, das zur Auslieferung von Paketen am Straßenrand in der Marienstraße stand. Am rechten Rücklicht und der hinteren Fahrzeugseite des Mercedes entstand dabei rund 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Markdorf

Gesundheitliche Ursache - Mann verstirbt nach Unfall

Jede Hilfe zu spät kam für einen 84 Jahre alten Autofahrer am Mittwoch kurz vor 11 Uhr auf der L 207. Der Mercedes-Fahrer war auf der Landesstraße von Hepbach in Richtung Markdorf unterwegs, als er offenbar während der Fahrt ein gesundheitliches Problem bekam. Er kam mit mäßiger Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Radweg und kam nach mehreren Metern in einer Grünfläche zum Stehen. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus seinem Wagen und begannen umgehend mit der Reanimation, die durch einen hinzugerufenen Notarzt bis in eine Klinik fortgesetzt wurde. Dort verstarb der 84-Jährige in Folge seiner gesundheitlichen Beschwerden. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Owingen-Billafingen

Gebäudebrand fordert hohen Sachschaden

Beim Brand eines Ökonomiegebäudes in der Ortsmitte von Billafingen ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Kurz vor 6.30 Uhr waren die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei in die Kirchstraße alarmiert worden, nachdem Flammen aus dem Dachstuhl einer als Werkstatt genutzten Scheune schlugen. Den Wehrleuten, die mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es gegen 7.30 Uhr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten werden die nächsten Stunden noch andauern, Teile des Dachs sind zwischenzeitlich eingestürzt. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Ortsdurchfahrt Billafingen gesperrt, der Bereich kann örtlich umfahren werden. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch völlig unklar, das Polizeirevier Überlingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell