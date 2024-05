POL-EL: Nordhorn - Wer kennt diesen Mann?

Spelle (ots) - Am 24. April kam es zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Schapener Straße. Dabei wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter schwarzer 3er BMW an der hinteren Stoßstange zerkratzt. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr