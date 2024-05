POL-DA: Raunheim: Katalysatoren gestohlen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (12.05.) brachen Unbekannte "In den Mahden" die Transportbox eines dort geparkten Transporters auf. Daraus wurden anschließend mehrere Baumaschinen im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Der Fall wird durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise aus der Bevölkerung werden an die Rufnummer 06252/7060 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

