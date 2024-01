Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes erhofft die Polizei sich Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (26.01.2024) ist es zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Halstenbekerin hatte ihren dunkelgrauen Pkw-BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abgestellt. Nach ungefähr einer halben Stunde sei sie wieder bei ihrem Fahrzeug gewesen. Sofort habe sie einen frischen Unfallschaden an der linken hinteren Stoßstange festgestellt. Einen Hinweis auf eine Verursacherin oder einen Verursacher wurde am Fahrzeug nicht gefunden.

Die Polizeistation Rellingen führt die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Unfallzeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04101-498-0.

