Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.09.24 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener stürzt mit Pedelec

Am Donnerstagabend stürzte ein Pedelec-Fahrer ohne Fremdeinwirkung in der Zeppelinstraße in Friedrichshafen. Er verletzte sich dabei an den Händen, am Kopf und im Bereich der Rippen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 62-jährige Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen

75-jähriger Radfahrer weicht Kind aus und stürzt - Polizei sucht Zeugen

Der Radfahrer fuhr Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Eugenstraße. Seinen Angaben zufolge fuhr an einem dortigen Fußgängerüberweg plötzlich ein Kind mit dem Fahrrad auf den Überweg ein. Er musste diesem ausweichen und stürzte dabei. Das Kind seinerseits gab an, dass der Radfahrer stürzte, ohne dass er ausweichen musste. Zu einer Berührung der beiden kam es nicht. Der Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Eriskirch

Motorradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 16.50 Uhr befuhr die 34-jährige Lenkerin eines Kraftrad Kawasaki die K 7722 von Bürgermoss in Richtung Wolfzennen. Eine 86-jährige Skodafahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt aus dem Entsorgungszentrum Sputenwinkel in die bevorrechtigte K 7722 ein und übersah die Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Motorrad überschlug und die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Skoda-Lenkerin wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden in verschiedene Kliniken verbracht. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Salem

Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt

Beamte des Polizeireviers Überlingen nahmen am Freitag gegen 22.30 Uhr im Bereich Oberstenweiler einen Wildunfall auf. Dabei stellten sie bei dem 29jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem Alcotest wird gegen den Mann nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Auf ihn kommt ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell