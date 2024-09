Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verletzter E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter E-Scooter-Fahrer am Donnerstag gegen 20.45 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße von einem Auto erfasst wurde und im Anschluss die Flucht ergriffen hat, ermittelt die Polizei. Der junge Mann auf dem Elektroroller war auf dem Geh- und Radweg entgegen der Fahrtrichtung entlang der Straße unterwegs und fuhr vor einem an der Haltebucht stehenden Bus unvermittelt auf die Fahrbahn in Richtung Solarstraße. Eine 37 Jahre alte BWM-Lenkerin, die Richtung Ailingen fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der junge Mann wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert, stand mutmaßlich verletzt auf und fuhr in Richtung Merkurstraße davon. Am Auto entstand bei dem Zusammenstoß rund 4.000 Euro Sachschaden. Der Junge war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs und wird als unter 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte lange, glatte, schwarze Haare, trug eine schwarze Wintermütze, eine schwarze Hose und Jacke sowie einen grauen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Frau von Unbekanntem bedrängt

Nachdem eine Jugendliche angibt, am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Bismarckstraße von einem Mann belästigt worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Schilderungen der jungen Frau zufolge sei sie in Richtung Ailinger Straße unterwegs gewesen, als sie zwei Unbekannte auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah. Einer der Männer überquerte daraufhin die Straße und soll die Jugendliche bedrängt und festgehalten haben. Ihr gelang nach einem beherzten Tritt in den Unterleib des Mannes die Flucht und sie erstattete am Donnerstagabend Anzeige bei der Polizei. Den Unbekannten beschreibt sie als 25-30 Jahre alt, etwa 180cm groß und schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, möglicherweise türkisch oder albanisch, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke. Zudem habe er schwarze Baumwollhandschuhe getragen. Etwaige Zeugen, die die Männer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 14.50 Uhr und 17.15 Uhr in der Werastraße sucht das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein Unbekannter streifte einen geparkten Skoda Fabia uns fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Mit Gegenverkehr kollidiert

Gesundheitliche Probleme waren offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der L 334 zwischen Langenargen und Gohren. Ein 77 Jahre alter Kia-Lenker war mit seiner gleichalten Beifahrerin in Richtung Kressbronn unterwegs und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 26-jährige Opel-Lenkerin kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit dem Kia. Der Senior kam in der Folge nach links von der Straße ab, wo sein Wagen gegen einen Baum stieß. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück und zogen sich durch das Unfallgeschehen keine Verletzungen zu. Der 77-Jährige wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Eriskirch

Sportwagen kommt im Gebüsch zum Stehen - Fahrerin verletzt

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Friedrichshafener Straße in Schlatt. Eine 80 Jahre alte Porsche-Fahrerin war in der Greuther Straße in Richtung Langenargen unterwegs und beschleunigte ihren Wagen kurz vor dem Kreisverkehr aus unbekannter Ursache. In der Folge überfuhr sie den Kreisverkehr und kam nach einer Böschung im Gebüsch zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tettnang

Rennradfahrerin von Auto erfasst

In eine Klinik musste eine 23 Jahre alte Radfahrerin gebracht werden, nachdem sie am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreisverkehr der Wangener Straße / Bachstraße von einem Auto erfasst wurde. Eine 27-jährige Skoda-Lenkerin fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei offenbar die junge Rennrad-Fahrerin. Bei dem folgenden Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand rund 500 Euro Sachschaden, am Rennrad wird dieser auf 3.000 Euro beziffert.

Tettnang

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Abfahrt der B 467 zur L 229 bei Habacht wurde der 65-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit war er einem Vorausfahrenden, der an der Einmündung bremsen musste, wuchtig aufgefahren. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An seinem Skoda und am VW seines 24-jährigen Unfallgegners entstand Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Tettnang

Motorradfahrer prallt gegen Linienbus

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Loretostraße hat sich ein 72 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war mit dem Motorrad samt Beiwagen stadtauswärts in Richtung Lindauer Straße unterwegs, als ihm der Bus entgegenkam. Der Busfahrer wollte nach links in die Hermannstraße abbiegen und stoppte seinen Bus aufgrund des entgegenkommenden Bikers an der dortigen Engstelle. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge streifte der 72-Jährige den Linienbus beim Vorbeifahren, wurde daraufhin an den rechten Bordstein abgewiesen und prallte im Anschluss erneut wuchtig gegen den Bus. Ein Rettungsdienst brachte den Senior aufgrund seiner schweren Beinverletzung in eine Klinik. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Tettnang

Auf falsche Bankmitarbeiter hereingefallen

Auf die dreiste Masche von Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter seiner Bank ausgaben, ist am Donnerstag ein 49 Jahre alter Mann hereingefallen. Zur Durchführung einer weiteren Autorisierungsmöglichkeit sollte er sich in seiner Banking-App anmelden und genehmigte im weiteren Verlauf diverse Push-TAN Benachrichtigungen. Nach mehreren weiteren Anrufen wurde er skeptisch und wollte sich bei seiner Bank über die Richtigkeit des Vorgangs vergewissern. Dabei flog der Betrug auf und der 49-Jährige musste mehrere unerwünschte Abbuchungen im fünfstelligen Euro-Bereich von seinem Konto feststellen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs.

Überlingen

In Wohnhaus eingestiegen - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich bereits am frühen Morgen des 10.09. im Burgbergring ereignet hat, bittet die Kriminalpolizei Friedrichshafen um Hinweise. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich um etwa 2.30 Uhr über eine nicht verschlossene Terrassentüre Zutritt zu einem Haus, wo er auf eine Frau traf, die ihn in die Flucht schlug. Die Frau beschreibt den unbekannten Einbrecher als rund 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Der Mann hatte eine auffällige Halbglatze bzw. einen Haarkranz, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und einen Dreitagebart. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich der Unbekannte bereits Stunden zuvor im Bereich des Burgbergrings aufgehalten haben könnte, und erhoffen sich von etwaigen Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden, sachdienliche Hinweise zu dessen Identität. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Überlingen

Autofahrer übersieht Radler beim Abbiegen

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße hat ein 52 Jahre alter VW-Fahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Radfahrer übersehen. Der 44-Jährige wurde in der Folge vom Auto touchiert und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant versorgt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Meersburg

Erzürnte Kundin zerschlägt Scheibe der Bäckerei-Theke - Polizei bittet um Hinweise

In Rage geraten ist am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr eine unbekannte Frau an der Theke einer Bäckerei in der Steigstraße. Weil sie ihr Frühstück umgehend und nicht nach dem Essen bezahlen sollte, reagierte sie ungehalten und soll mutwillig die Theken-Scheibe zerschlagen haben. Im Anschluss suchte die Frau das Weite. Sie wird als etwa 50 Jahre alt, rund 170cm groß und schlank beschrieben und trug kurze braune Haare. Bekleidet war sie mit einer dunklen Jacke und einer karierten Hose. Hinweise zur Sachbeschädigung und der tatverdächtigen Frau nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Hagnau

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 5.45 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportvereins in der Ittendorfer Straße angerichtet. Mutmaßlich beim rückwärts Ausparken stieß er gegen einen abgestellten Seat Tarraco und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell