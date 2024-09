Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

Mit Golfcart unerlaubt Runden gedreht

Bislang unbekannte Täter nahmen in den frühen Stunden des 21.09.2024 zwischen Mitternacht und 03.30 Uhr in der Hafenanlage Unteruhldingen unerlaubt einen Golfcart in Gebrauch, verursachten damit einen Verkehrsunfall und bleiben bislang mit dem Fahrzeug verschwunden. Mutmaßlich konnten der oder die Täter den Schlüssel zu dem elektrischen Kraftfahrzeug im Fahrzeug auffinden, als dieses an einem Bootsliegeplatz zum Laden abgestellt war. Nachdem die unbekannte Täterschaft den Ladestecker abgezogen hat, wurden wohl diverse Runden im Hafenareal gedreht. So konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Überlingen mehrere Fahrspuren in der Hafenanlage feststellen. Vermutlich fuhr der Lenker des Golfcart mit diesem dabei auch frontal gegen einen Laternenpfahl und verursachte daran einen Schaden von circa 500 Euro. Mit dem mutmaßlich deutlich beschädigten Golfcart machten sich die Täter auf und davon. Trotz einer eingeleiteten Fahndung haben die Beamten bislang keine Erkenntnisse zu dem oder den Tätern sowie zu dem Verbleib des Golfcart. Bei dem Golfcart handelt es sich um ein vierrädriges Elektrofahrzeug mit zwei Sitzplätzen, welches normalerweise von einem Bootseigner für die Wegstrecken in der Hafenanlage benutzt wird. Der Wert des Golfcart beträgt circa 7.000 Euro.

Friedrichshafen

Radfahrer verletzt sich an Fußgängerüberweg schwer

Als am Freitag gegen 16.16 Uhr ein 11-jähriges Kind in der Eugenstraße am Kreisverkehr Olgastraße in Friedrichshafen mit seinem Fahrrad fahrend auf dem Zebrastreifen die Straße querte, kam ein 75-jähriger Radfahrer zu Fall, welcher die Eugenstraße befuhr und wohl durch das querende Kind in der Fahrt beeinträchtigt wurde. Obwohl es dabei nicht zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam, stürzte der 75-jährige und zog sich eine schwere Verletzung zu. Er musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Zum Unfallhergang konnte durch die ermittelnden Beamten bislang nicht geklärt werden, ob der Mann stürzte, da er wegen des Kindes abbremsen und ausweichen musste oder ob er vielmehr nach dem Verkehrsereignis stürzte, da er sich danach umdrehte, um das Kind zu tadeln und dabei die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. An Fußgängerüberwegen gilt, dass Radfahrer grundsätzlich absteigen und ihr Rad schieben müssen, wenn sie an einem Zebrastreifen die Straße überqueren wollen. Lediglich wenn die Straße frei ist und keine anderen Verkehrsteilnehmer dadurch beeinträchtigt werden, darf auch mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen gefahren werden, um die Straße zu überqueren. Dennoch gilt natürlich für alle Teilnehmer im Straßenverkehr die besondere Rücksichtnahme auf Kinder. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet, dass sich sachdienliche Hinweisgeber unter der Nummer 07541 701-3104 melden.

