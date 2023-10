Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verhaltensauffällige Person in Bendorf unterwegs

Bendorf (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023, gegen 13:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bendorf eine verhaltensauffällige, männliche Person gemeldet, welche maskiert in Richtung der Polizeidienststelle in Bendorf unterwegs sei. Der 40-jährige Mann konnte daraufhin im Bereich der Polizeidienststelle einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte ein Einhandmesser bei dem 40-Jährigen aufgefunden werden. Da sich der Mann auch weiterhin verhaltensauffällig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Das Einhandmesser wurde sichergestellt. Das entsprechende OWI-Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

