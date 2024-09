Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwerverletzt

Am Sonntag kam es gegen 15.15 Uhr auf der B32 zwischen Veringendorf und Nollhof zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein 66-Jähriger kam mit seinem Elektro-Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug er sich in einem angrenzenden Feld und blieb dort mit seinem Fahrzeug liegen. Vor Ort wurde der 66-Jährige unter anderem von einem Notarzt behandelt und schließlich mittels Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das E-Kraftrad musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Zwei Einbrüche - wenig Beute

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Heudorf. In der Straße "Eichwasen" verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Scheune, welche allerdings eher als Abstelllager benutzt wird. Augenscheinlich wurde hier nichts entwendet. Im gleichen Zeitraum soll ebenfalls in einer Diskothek in der Kappellenstraße eingebrochen worden sein. Hier konnten die Beamten Hebelspuren an einer aufgebrochenen Türe feststellen. Der unbekannte Dieb entwendete lediglich ein älteres Mischpult im Wert eines zweistelligen Euro-Bereichs. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Taten und Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Wutanfall an öffentlicher Toilette ausgelassen

Ihren Wutanfall ließ eine 37-Jährige am Freitagabend an einer Kloschüssel in der Damentoilette der Stadthalle aus. Einer Zeugin gelang es jedoch schließlich, die aufgebrachte Frau durch die geschlossene Tür zu beruhigen. Am nächsten Morgen stellte sich die 37-Jährige beim Polizeirevier und gab an, den Schaden schnellstmöglich regulieren zu wollen. Dennoch wird gegen sie nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt.

Meßkirch

Auseinandersetzung und Widerstand gegen Beamte

Vor einer Gaststätte an der Hauptstraße kam es am Sonntag gegen 2.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Im Verlauf der Streitigkeiten soll ein 21-Jähriger einem ebenfalls 21-Jährigen und einem 23-Jährigen auch gedroht haben, eine Waffe holen zu wollen, und zuvor einen der jungen Männer leicht verletzt haben. Von den Beamten konnte der 21-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete dieser Widerstand gegen die Beamten und verletzte dabei einen von ihnen leicht. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. In diesem Zusammenhang müssen auch die Hintergründe der Auseinandersetzung geklärt werden, die bislang noch nicht bekannt sind.

Bad Saulgau

Berauscht auf E-Scooter

Weil er mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand, endete am Sonntag gegen 20 Uhr für einen 24-Jährigen die Fahrt mit seinem E-Scooter. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest, woraufhin ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und THC. Daraufhin musste der 24-Jährige zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm schließlich untersagt. Er muss nun je nach Ergebnis der Blutuntersuchung mit einem Bußgeld rechnen.

Hohentengen

Unbekannter touchiert geparktes Auto - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag ein geparktes Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Friedhof" beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der beschädigte Toyota parkte dort im Zeitraum von 15 Uhr bis 16.15 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Kreisverkehr überfahren - Vorderachse bricht

Einen Kreisverkehr überfahren hat am Sonntag gegen 8.30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Hyundai. Der Mann befuhr die L286 von Jettkofen in Fahrtrichtung Ostrach. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und dichtem Nebel fuhr der 52-Jährige über einen dortigen Kreisverkehr, kam von der Fahrbahn ab und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch wurden zwei Straßenschilder beschädigt. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf knapp 6.000 Euro, die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist derzeit noch nicht bekannt.

Sigmaringen

Fahrstunden ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen am Sonntagmittag auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße auf einen 28-Jährigen aufmerksam, der am Steuer eines Fahrzeugs gerade rückwärts eine Laderampe herunterfuhr. Auf Nachfrage gab der Mann an, selbst keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Er wolle lediglich mit seiner Schwester als Fahranfängerin auf dem Supermarktparkplatz Fahrübungen zum Anfahren am Berg machen. Während der Hinfahrt zum Parkplatz sei seine Schwester gefahren. Den 28-Jährigen erwartet nun nichts desto trotz eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell