Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Herzlake (ots)

Gestern um 13:55 Uhr kam es auf der B213 an der Kreuzung zur L102 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Fahrerin eines VW Golf übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß bei dem sich der 55-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell