Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 104 zwischen einem Pkw und einem Radfahrer - Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 02.06.2024, gegen 11:05 Uhr kam es auf der B104 in der Ortslage Papendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 80-jähriger Radfahrer befuhr den gemeinsamen Rad/Gehweg in Papendorf rechtsseitig der B 104 in Richtung Pasewalk. Der Radfahrer wollte dann die B 104 über einen abgesenkten Bordstein überqueren. Dabei übersah er den hinter ihm in gleicher Richtung fahrenden PKW einer 38-Jährigen. Diese versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro und am Fahrrad von ca. 100 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

