Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht geklärt

Lennestadt (ots)

Am Sonntagmorgen (22. Oktober) haben Zeugen der Polizei eine beschädigte Richtungstafel sowie einen deformierten Leitpfosten auf der L 715 gemeldet. Bei Eintreffen an dem Einsatzort fanden die Polizisten ein Kennzeichen sowie Fahrzeugteile eines BMW. Anhand dessen konnten die Beamten einen Fahrzeughalter ermitteln. Als die Streifenwagenbesatzung bei diesem am frühen Morgen klingelten, gab dieser an, dass er in der Nacht einen Unfall gehabt hatte, aber unverletzt geblieben ist. Anschließend sei er nach Hause in Richtung Altenhundem gefahren. Bei der Befragung vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus der Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beamten brachten den 38-Jährigen anschließend zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Zudem stellten sie den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Leitpfosten und der Richtungstafel lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell