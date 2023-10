POL-OE: Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Wenden (ots) - Ein unbekannter Täter ist zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr am Donnerstag (19. Oktober) in eine Arztpraxis in der Hauptstraße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Unbekannte dafür die Glasscheibe eines Fensters ein und verschaffte sich so Zugang zu den Praxisräumen. Anschließend durchsuchte er die Räume und nahm eine Kasse mit Bargeld mit. Er flüchtete aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Es entstand Sach- sowie Beuteschaden von ...

