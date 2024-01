Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Unbekannter Fahrzeugführer bedrängt Hiddenhauser Autofahrer

Löhne (ots)

(jd) Ein Hiddenhauser erstattete gestern (22.1.) Anzeige auf der Polizeiwache Löhne, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer den Mann durch grob rücksichtsloses Fahrverhalten bedrängt hatte. Der Hiddenhauser fuhr mit seinem Pkw um 23.45 Uhr auf der Lübbecker Straße in Richtung Werster Straße. Er beabsichtige auf den Linksabbiegerstreifen der A30 in Richtung Osnabrück zu fahren. Von hinten näherte sich dann ein dunkler Geländewagen, der den Hiddenhauser mit strak überhöhter Geschwindigkeit und nur geringem Abstand überholte, während der Hiddenhauser auf den Linksabbiegerstreifen wechseln wollte. Nur durch ein schnelles abruptes Ausweichen nach rechts gelang es dem Hiddenhauser, einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte fuhr dann über eine Rotlicht zeigende Ampel und bog mi stark überhöhter Geschwindigkeit in die Werster Straße in Richtung Bad Oeynhausen ab. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den bisher unbekannten Fahrzeugführer oder mögliche Zeugen, denen das Fahrzeug ebenfalls durch rücksichtsloses Verhalten aufgefallen ist, sich unter 05221/8880 zur Klärung des Sachverhalts zu melden.

