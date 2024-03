Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem rückwärtigen Krankenhausparkplatz in Alfeld - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 27.03.2024, im Zeitraum von 07:35 Uhr bis 15:50 Uhr, kommt es auf dem rückwärtigen Parkplatz des AMEOS-Klinikums, Landrat-Beushausen-Straße 26 in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren dunklen Mercedes Benz in einer der oberen Parkbuchten, welche zur Albert-Schweitzer-Straße gelegen sind, rückwärts eingeparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückgekehrt ist, musste sie einen Schaden an der vorderen rechten Stoßstange ihres Pkw feststellen. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin, welche nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Pkw, den Pkw der Geschädigten touchiert haben muss, verlässt daraufhin unerkannt die Unfallstelle. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

