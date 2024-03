Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstählen aus Pkw in der Gemeinde Söhlde

Hildesheim (ots)

Söhlde - (fha). Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 27.03.2024 ist es zu drei Diebstählen aus Personenkraftwagen (Pkw) in der Gemeinde Söhlde gekommen. In diesem Kontext sucht die Polizei Bad Salzdetfurth nun nach möglichen Zeugen.

Gegen 01:10 Uhr meldete eine Zeugin zwei verdächtige Personen in der Ortschaft Groß Himstedt. Die beiden augenscheinlich männlichen Personen gingen an geparkten Fahrzeugen vorbei und griffen hierbei jeweils an die Türgriffe, augenscheinlich in der Absicht die Fahrzeugtüren zu öffnen. Ein tatsächliches Öffnen eines Pkw konnte durch die Zeugin nicht beobachtet werden.

Nachdem die Zeugin anschließend die Polizei verständigte, wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeikommissariates (PK) Bad Salzdetfurth und der angrenzenden Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zum Ereignisort entsandt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die verdächtigen Personen weder in Groß Himstedt noch in den umliegenden Ortschaften gesichtet werden.

Am heutigen Vormittag wurden insgesamt zwei Diebstähle aus Pkw in der Ortschaft Groß Himstedt sowie ein Diebstahl aus einem Pkw in dem Ortsteil Hoheneggelsen bei der Polizei in Bad Salzdetfurth gemeldet. Die Pkw wurden auf bislang unbekannte Weise durch die Täter geöffnet. Genaue Informationen zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die beiden von der Zeugin beobachteten verdächtigen männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre alt - Eine Person war mit einem langen dunklen Parker bekleidet - Die andere Person war mit einer hellen Sweatshirtjacke bekleidet und trug eine Umhängetasche - Beide Personen trugen dunkle Handschuhe

Weitere Täterhinweise konnten in diesem Zusammenhang durch die Geschädigten nicht getätigt werden. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in diesem Kontext aufgenommen und wird die polizeiliche Präsenz in der Gemeinde Söhlde aufrechterhalten, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiterhin zu gewährleisten.

Personen die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Umständen im Bereich der Ortschaften Groß Himstedt und Hoheneggelsen tätigen können werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063 - 901 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell