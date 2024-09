Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in der Olgastraße angerichtet. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte er einen Renault Twingo linksseitig am Heck. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Lackantragungen lassen vermuten, dass der Unbekannte mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag gegen 11.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen. Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 70 Jahre alter Wohnmobil-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste. In der Folge fuhr der Autofahrer wuchtig ins Wohnmobil-Heck. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 20.000 Euro Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 13.30 Uhr andauerten, kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Berauscht unterwegs - Unfall

Weil sie offenbar deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Medikamenten stand und daraufhin am Sonntag gegen 13.30 Uhr einen Unfall verursachte, musste eine 24-jährige Autofahrerin ihren Führerschein noch an der Unfallörtlichkeit abgeben. Die Fahrerin war mit ihrem Opel auf der Ravensburger Straße unterwegs und soll dort Schlangenlinien gefahren, den Bordstein mehrfach touchiert sowie einen anderen Verkehrsteilnehmer durch ihre unberechenbaren Manöver gefährdet haben. An der Einmündung der Länderöschstraße erkannte sie offenbar den Verkehr vor ihr nicht und fuhr einem an der Ampel stehenden BMW auf. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer rauschbedingten Verkehrsuntauglichkeit, weshalb die 24-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Personen im Bereich des Bodenseecenters wurde die Polizei am Samstagabend gegen 21.45 Uhr gerufen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zunächst zu Provokationen gekommen sein, die sich in ein Handgemenge entwickelten. Den Angaben eines Beteiligten zufolge, der bei dem Streit offenbar eher leicht verletzt wurde, kamen im Verlauf der Auseinandersetzung weitere Jugendliche und Heranwachsende hinzu, die sich einmischten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten hatten die Beteiligten in Richtung Ekkehardstraße / Ailinger Straße die Flucht ergriffen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Eine Seniorin hat am Samstagmorgen in Gohren einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Die Frau war gegen 2.30 Uhr in ihrem Haus in der Langenargener Straße von verdächtigen Geräuschen wach geworden und erkannte Taschenlampenlicht im Haus. Nachdem sie aus dem Bett heraus den Fernseher einschaltete, ergriff der offenbar ertappte Unbekannte die Flucht. Als die Frau daraufhin aus dem Fenster schaute, erkannte sie einen Mann mit einer hellen Jacke, der von ihrem Grundstück in Richtung Langenargener Straße lief. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Hagnau

In Gaststätte eingebrochen

Einbrecher haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Gasthaus in der Meersburger Straße verschafft und Bargeld gestohlen. Über einen Wintergarten und eine aufgebrochene Tür drangen sie in die Gaststätte ein und öffneten zwei Tresore gewaltsam. Im Anschluss flüchteten die Täter mit vorgefundenem Geld. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07532/4344-3 zu melden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse zu verdächtigen Fahrzeugen die sich in jüngster Vergangenheit in Tatortnähe aufgehalten haben sollen. Auch zu diesen nehmen die Beamten Hinweise entgegen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist bislang nicht geklärt.

Immenstaad

Beim Einbruchsversuch gescheitert

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag versucht, in ein Hotel in der Schulstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben und hinterließen lediglich Hebelspuren an der Eingangstür. Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 21.30 Uhr und 6.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen. Ob ein Zusammenhang zum Einbruch in Hagnau besteht, ist bislang nicht bekannt.

