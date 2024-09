Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Mehrere Tonnen Wertmetalle aus Fabrikhallen entwendet

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Fabrikationshallen eines Unternehmens in der Hitzkofer Straße in Laucherthal eingebrochen und haben eine erhebliche Menge an Wertmetallen entwendet. Die unbekannten Diebe drangen über einen Hintereingang auf das Firmengelände ein und transportierten das Diebesgut mutmaßlich mit einem Klein-LKW oder einem größeren Transporter ab. Durch den Diebstahl entstand der Firma ein Schaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Bereichs. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen / Meßkirch / Sigmaringendorf / Krauchenwies

Polizeikontrollen - mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Polizeibeamte des Reviers Sigmaringen und der Verkehrspolizei haben am Montag im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt kontrollierten sie drei unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer und zwei Fahrer, die unter Alkoholeinfluss standen. Hierbei wies einer davon einen Wert von rund 0,9 Promille und eine weitere Fahrerin einen Wert von über einem Promille auf. Für einen 29-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, endete die Fahrt ebenso wie für die fünf anderen Personen an Ort und Stelle. Die Fahrzeugführer, die unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss standen, mussten außerdem zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auf die Kontrollierten kommt nun ein Bußgeld oder eine Strafanzeige zu.

Mengen

Mountainbikerin stürzt und verletzt sich schwer

Eine Mountainbikerin ist am Montagmittag alleinbeteiligt gestürzt und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige befuhr die Straße "Am Zeilhag" und bog anschließend nach links in die Bremer Straße ab. Dort touchierte sie einen Randstein und kam in der Folge zu Fall. Während des Sturzes trug die 34-Jährige weder einen Helm noch Schutzkleidung. Am Fahrrad entstand durch den Unfall nur ein geringer Sachschaden.

Mengen

Gefährliches Überholmanöver endet in Unfall - Polizei sucht Gefährdete

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Montag gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall geführt. Mit seinem Toyota befuhr ein 32-Jähriger die L268 von Pfullendorf in Fahrtrichtung Mengen. Kurz vor einer Linkskurve überholte der 32-Jährige einen vor ihm fahrenden LKW ohne Sicht auf den Gegenverkehr, als sich von vorne ein 74-Jähriger mit seinem Skoda näherte. Um eine frontale Kollision zu vermeiden, führte der 74-Jährige eine Gefahrenbremsung durch und wich ins Bankett aus. Kurz danach bremste auch der 32-Jährige und touchierte den LKW bei seinem Manöver. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Es könnte allerdings sein, dass durch das Überholmanöver zwei weitere PKW ebenfalls zumindest gefährdet wurden. Hinweise zu den gefährdeten Fahrern oder Fahrzeugen nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

