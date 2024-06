POL-MA: Mannheim: Pkw und Straßenbahn kollidieren, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Gegen kurz vor 06.00 Uhr kam es heute Morgen in den Lilienthalstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Motorrad und ein Pkw beteiligt waren. Derzeit befinden sich Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert an. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Tobias Misch ...

