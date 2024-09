Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.09.2024

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

33-Jähriger setzt Pkw in Brand - Tatverdächtiger wegen Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt ein 33-Jähriger, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr seinen Audi in der Bahnhofstraße mutwillig in Brand gesetzt zu haben. Der Wagen stand auf einem Anwohnerparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus geparkt und brannte aus. Ebenso griff das Feuer auf zwei nebenstehende Fahrzeuge über. Durch die hinzugerufenen Wehrleute konnte in der Folge ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden. An dem Wohnhaus waren aufgrund der Hitzentwicklung bereits einige Fensterscheiben zersprungen. Die Bewohner des Gebäudes blieben glücklicherweise unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch an der Brandörtlichkeit festgenommen und am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen und setzte ihn in Vollzug. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zu der Tat und den noch unklaren Hintergründen übernommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell