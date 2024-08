Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wiedererkannt

Offenburg (ots)

Nachdem eine Frau am Samstag mehrere Diebstähle in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt begangen haben soll, wurde die 25-Jährige am Montag von einer Mitarbeiterin wiedererkannt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg stellten anschließend fest, dass die Frau ersten Ermittlungen zufolge nicht nur am Samstag diverse Diebstähle begangen hatte, sondern auch am Montag erneut auf Diebestour war, ohne die Waren zu bezahlen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände der Mittzwanzigerin, wie auch einer Nachschau in ihren Wohnräumen, wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut in Höhe von etwa 2.000 Euro aufgefunden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg deuten aktuell darauf hin, dass die 25-Jährige die Gegenstände im Anschluss weiterverkaufen wollte. Nun erwartet sie ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

