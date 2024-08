Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleistet

Nachtragsmeldung: Falsche Rufnummer

Baden-Baden (ots)

Personen die sich am Freitagabend durch das Verhalten des Mannes in der Innenstadt belästigt gefühlt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 anstatt der 07221 690-0 bei der Polizei zu melden. /al

Baden-Baden Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand eines 46 Jahre alten Mannes hat am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Gegen 19 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass eine männliche Person ohne Hose im Bereich der Sophienstraße unterwegs sei. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten den Mann schließlich in der Lichtentaler Allee, zwischenzeitlich mit Hose, ausfindig machen. Der 46-Jährige wurde aufgrund seines augenscheinlich verwirrten Zustands in eine Fachklinik überstellt. Einige Stunden später wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zur Unterstützung der Angestellten der Klinik zur Hilfe gerufen. Dort leistete der 46-Jährige massiven Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Hierbei wurde ein Beamter mit einem Tritt in das Gesicht leicht verletzt. Personen die sich durch das Verhalten des Mannes in der Innenstadt belästigt gefühlt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 bei der Polizei zu melden. /al

