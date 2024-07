POL Schwaben Nord: Bei Unfall alkoholisiert

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Samstag (06.07.2024), 12.00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 07.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Lagerhalle in der Steinernen Furt. Im genannten Zeitraum drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie verschiedene Baugeräte. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen ...

