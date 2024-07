Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lagerhalle angegangen

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (06.07.2024), 12.00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 07.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Lagerhalle in der Steinernen Furt. Im genannten Zeitraum drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie verschiedene Baugeräte. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell