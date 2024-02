Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht durch roten VW-Bus - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 14.02.2024 befuhr eine 56-jährige VW-Fahrerin gegen 09:35 die Straße An 44 in Richtung Nordring in Landau. An der Einmündung zur Jahnstraße musste die 56-Jährige aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ausweichen und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen roten VW-Bus mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

