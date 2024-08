Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Unbekannter Blumendieb

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am vergangenen Wochenende Pflanzen im Wert von über 200 Euro von einem Anwesen in der Industriestraße. In dem Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurden offenbar zwei Blumentöpfe mit Hortensien gestohlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag musste der Anwohner einen weiteren Diebstahl melden. Aus einem Pflanzenbeet sollen weitere Pflanzen abgeschnitten worden sein. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 62505 bei der Polizei zu melden. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell