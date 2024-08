Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - An stabilem Schloss gescheitert

Offenburg (ots)

Ein Diebstahlsversuch von Unbekannten scheiterte am Montag an einem stabilen Fahrradschloss. Die Besitzerin hatte ihr Pedelec zwischen 15:30 Uhr und 18:10 Uhr in der Rammersweierstraße, auf Höhe der Kreuzung zur Zeller Straße, abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie massive Beschädigungen am Fahrradschloss feststellen. Das Pedelec blieb unversehrt. Beamte des Polizeireviers Offenburg bitten Personen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme.

